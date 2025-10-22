秋田県横手市の河川敷。22日朝、親子とみられる3頭のクマが付近を徘徊し河川敷から動かなくなったため、市長の指示のもと、午後2時45分ごろ、緊急銃猟が実施されました。この発砲で弾は3頭に命中したということです。秋田県での緊急銃猟はこれが初めてで、全国では4例目になります。