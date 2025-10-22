携帯大手4社は災害時の支援を分担し、効果的な支援を目指します。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯大手4社などは22日、「災害発生時、避難所に対する支援をエリアごとに分担する」と発表しました。Wi-Fi機材や固定電話、充電設備を提供するものですが、能登半島地震では各社が独自に動いた結果、支援が重複していました。NTT災害対策室・倉内努室長：「競争よりも協調」というところは、われわれ事業者間で話す