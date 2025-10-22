2025年11月12日、大阪・阪神梅田本店1階に新ブランド【SALTRA(ソルトラ)】がグランドオープン♡淡路島の藻塩や赤穂のにがり塩を使い、お菓子の甘味と塩味を絶妙に引き立てるソルトスイーツを展開します。注目は、塩の旨みが際立つ「サブレアソート」23個入2,700円（税込）をはじめ、キャラメルサンドクッキーやロールケーキなど、贅沢な素材で仕上げた魅惑のラインナップです。 SALTRA