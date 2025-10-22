22日午後、岩手県盛岡市の住宅街にある児童公園で、木に登るクマ2頭を見たと警察に通報がありました。記者「現在、公園の付近では花火のような大きな音が聞こえています」市と猟友会は、午後5時ごろから親子とみられるクマ2頭の追い払いを試みましたが、現在も公園にとどまっているということで、警察が警戒を続けています。