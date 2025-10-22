佐賀県警白石署は22日、白石町の30代男性が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、499万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、21日、被害者の携帯に警察官を名乗る男から電話があった。「詐欺グループの一員の男を逮捕しており、逮捕した男があなたも詐欺グループの一員と話しているので、あなたの口座が犯罪に関与していないか調べないといけない」「あなたに対する逮捕状も出ている」などと言わ