２２日午前８時１０分頃、大阪府枚方市桜町のアパート一室を、府警の捜査員が事件の捜査で訪れたところ、男（４８）が室内にいる女性について「入ってきたら傷つける」と言い、刃物を持って立てこもった。捜査員が男に出てくるよう説得したが応じず、約１４時間後、玄関とベランダから室内に突入。女性（４２）を無事に保護し、男を監禁容疑で現行犯逮捕した。現場は京阪電鉄・枚方公園駅の西約４００メートルの住宅街。