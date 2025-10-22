ＷＥリーグ・大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳに所属する仲田歩夢（３２）が２２日、自身のインスタグラムを更新。地元山梨でのトウロマ被害防止ポスターの撮影を行ったことを報告した。トウロマとはＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺のことで「自分の身は自分自身で守れるように、、改めて気をつけようと思うきっかけになりました！」と、警官姿の写真とともにつづった。その凜々しき姿にコメント欄などでは「綺麗な婦警さん」、「