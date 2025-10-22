事務用品通販大手のアスクルがサイバー攻撃を受けた問題で、同社は２２日、主に物流システムで障害が発生していると発表した。作業効率向上のために自動化した物流部門が停止し、配送を受託している他社のサービスにも影響が広がった。外部の専門機関と連携して調査を進めているが、復旧のメドは立っていない。アスクルは当日配送などを実現するため、出荷作業を多数のロボットで自動化した物流システムを構築している。今回、