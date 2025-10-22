22日午後5時すぎ、走行中の東武東上線の電車の窓ガラスが割れ、乗客5人がけがをしました。警察などによると、東武東上線・霞ケ関駅と川越市駅の間を上り方向に走行していた電車が、下り電車とすれ違うように走行していた際に、石がぶつかり窓ガラスが割れたということです。隣車両の乗客「バリバリバリッ、いつもとは違う音がしてみんなザワザワした」「石が飛んで窓が割れて、石が当たった人もいて、出血している人もいた。『何が