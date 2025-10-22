コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板したタレントの国分太一さんが、人権救済の申し立てです。元「TOKIO」の国分太一さんが日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行うことがわかりました。申し立ての理由として国分さんの代理人によりますと、降板をめぐる判断の詳細な理由を国分さん側に伝えていないなど、当時の日本テレビの対応に誤りがあったためとしています。国分さんをめぐっては、今年6月、日本テレ