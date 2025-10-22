米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-96.1万（4億2282万） ガソリン-214.7万（2億1668万） 留出油 -147.9万（1億1555万） （クッシング地区） 原油-77万（2123万） ＊（）は在庫総量