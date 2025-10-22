大阪府警によると、大阪府枚方市の集合住宅一室で22日午前8時過ぎ、刃物のようなものを持った男が女性を人質に取り立てこもった。約14時間半後の午後10時50分ごろ、府警は監禁容疑で男を現行犯逮捕した。女性にけがはないとみられる。