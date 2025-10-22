U17アジアカップ(4月)からの半年間で誰よりも成長してきたという自負がある。「(その自信が)ありますし、ワールドカップを目指してアジアカップから練習したりしてきたので、やっぱりこの中でも違いを見せて、もっと上のカテゴリーに呼ばれるぐらいのパフォーマンスを見せる気持ちで来たので、どんどん前向いて、結果残していきたいなと思っています」。高校進学直後の今年4月にJ1・柏とプロ契約を締結している16歳。MF長南開史