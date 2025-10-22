マンチェスター・シティは21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節でビジャレアルのホームに乗り込み、2-0で勝利を収めた。先制点を挙げたのは好調のFWアーリング・ハーランド。前半17分にDFリコ・ルイスの折り返しから強烈な一撃を叩き込み、今季クラブとノルウェー代表を合わせて14試合24ゴールとした。欧州CL通算では51試合で53得点と、驚異的なペースを維持している。前半40分にはFWサビーニョのク