体操の新旧五輪王者対決を制したのは、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）だった。世界選手権４日目（２２日、インドネシア・ジャカルタ）の男子個人総合決勝では、２０２１年東京五輪金メダルの橋本が合計８５・１３１点で３連覇を達成。同種目での３連覇は２００９〜１５年大会で６連覇を果たした内村航平以来、史上２人目の快挙となった。２４年パリ五輪金メダルの岡慎之助（徳洲会）は合計８１・７９７点で５位だ