１７日、フェアの中外交流互鑑（相互学習）館で良渚文化クリエーティブ製品を見学する来場者。（杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社杭州10月22日】中国新石器時代の遺跡、良渚（りょうしょ）遺跡がある浙江省杭州市で17〜20日、雑貨やアクセサリーなどの「文化クリエーティブ」製品を展示、販売するフェアが開催された。テーマは「良渚が継承する文脈、デザイン向かう未来」で、6500平方メートルの会場に文明対話の舞台が築かれ