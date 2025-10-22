【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比113.81ドル安の4万6810.93ドルを付けた。前日に終値の最高値を更新した反動で売り注文が先行した。目立った取引材料が乏しい中、様子見ムードもあった。