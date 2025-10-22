秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２２日、ダイバーシティ東京で２枚目ミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」のリリースイベントを開催した。アルバムタイトルと同名のリード曲など全４曲をパフォーマンス。同曲についてＡＣＥは「心の角を曲がる勇気が未来を変えるというメッセージが込められた楽曲なんですけど、この楽曲は今の私たちが歌うことにすごく意味がある