大分県警日田署は22日、最近、日田市内の家庭に東京高等裁判所書記官室をかたる不審なハガキが郵送されているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、ハガキには「民事訴訟発付通知」と題されており、契約会社に対する支払いの確認が取れなかったことを理由に民事訴訟が提起されたなどと書かれている。また、原則として本人からの電話連絡を求めており、給料や財産を差し押さえられた事例があるなどと不安をあおっ