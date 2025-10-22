ラグビー日本代表ＦＷリーチ・マイケル（３７＝ＢＬ東京）が代表引退について言及した。日本ラグビーフットボール協会は２２日、オーストラリア代表戦（２５日、国立競技場）を前に、都内でファンミーティングを開催。日本代表選手のほか、エディー・ジョーンズヘッドコーチ（ＨＣ）や元日本代表ＳＨの田中史朗さんらが参加した。トークセッションでは小学生から「いつまで日本代表を続けようと思いますか」と単刀直入に質問