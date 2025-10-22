◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第３節Ｇ大阪３―１ナムディン（２２日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪がベトナム１部のナムディンを下し、開幕３連勝とした。ＭＦ美藤倫はフル出場し、先制点をマークした。前半１６分、ＭＦ安部柊斗とジェバリのパス交換からＦＷ山下諒也が抜け出し、ダイレクトでクロスを上げた。ゴール前に走り込んでいた美藤が滑り込みながら左足を合わせると、ゴールに吸い込まれて先制に成功。