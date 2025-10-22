【その他の画像・動画等を元記事で観る】 sumikaが、10月22日にリリースしたライブBlu-ray＆DVD『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』より「マイリッチサマーブルース」のフル尺映像をYouTubeで特別公開した。 ■ツアーファイナルの模様を完全収録 本作品は、2025年に全33公演にて開催された『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」』のファイナル公演である