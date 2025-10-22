Image: Shutterstock.com 過去最高になれちゃダメなのよね…。｢過去最高｣や｢観測史上最高｣という言葉が乱れ飛ぶ気候変動関連のニュース。今回は、2024年の二酸化炭素（CO2）濃度が｢過去最高｣を記録してしまったことをお知らせします。あ、おまけに、年間の上昇幅も過去最高だったそうです。CO2濃度も上昇幅も過去最高を更新世界気象機関（WMO）の報告書によると、2024年における大気中のCO2