俳優の広瀬すずさん（27）が、お笑いトリオ・３時のヒロイン、福田麻貴さん（37）と『富士フイルムinstax“チェキ”新製品発表会』に登場。最近、ハマっていることを明かしました。イベントでは、広瀬さんが、いま行きたい場所だというスペインのセットが登場し、自撮りをするなど旅行気分を味わいました。広瀬さんは、「いろんなところに行っている旅行好きの友だちとかに聞くと、スペインがよかったという人がすごく多かったんで