東アフリカのウガンダでバスなど4台が絡む事故があり、少なくとも46人が死亡しました。AP通信によりますと、22日、ウガンダの首都カンパラと北部の主要都市グルを結ぶ幹線道路でバスが他の車を追い越そうとした際に、対向車線を走ってきたもう1台のバスと正面衝突し、さらに付近を走っていた2台の車が巻き込まれました。地元警察は、この事故で少なくとも46人が死亡したほか、複数の負傷者が病院に搬送されたとしていて、AP通信は