膵臓（すいぞう）がんと発表し、治療のため11日から休養中の、お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が22日、音声配信プラットフォーム「stand.fm(スタンドエフエム)」の番組「せばすちゃんねる」第百六十四回を更新。「近況報告でラジオを撮りました！治療中ではありますが、当初思っていたより副作用等も少なく体調もとても良いというのが現状です。そこで二人で話し合い休養中ではありますが体調が良ければ、近