フラッグシップスマホ「Sony Xperia 1 VII」のメーカー版およびau版、SoftBank版がAndroid 16に！ソニーは22日、同社が展開する「Xperia」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xperia 1 VII」（Sony製）の日本向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Xperia 1 VII（型番：XQ-FS44）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月22