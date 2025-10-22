◇体操世界選手権第４日（２２日、ジャカルタ）男子個人総合の決勝が行われ、昨夏のパリ五輪で３冠を達成した岡慎之助（徳洲会）は、６種目合計８１・７９７点で５位にとどまった。東京五輪同種目の金メダリストの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が優勝し、内村航平以来、史上２人目の３連覇を果たした。５種目目の床運動で悪夢が待っていた。岡は４種目目の鉄棒が終わった時点で暫定トップだったが、中盤で尻も