ウェイン・ルーニー氏はマンチェスター・ユナイテッドに所属するカメルーン代表FWブライアン・エンベウモを絶賛している。昨シーズン、ブレントフォードでリーグ戦38試合に出場し20ゴール8アシストという圧巻の数字を残したエンベウモは今夏ユナイテッドへ移籍を果たした。即戦力として期待されたエンベウモはすでにチームの攻撃を牽引する1人として躍動しており、ここまで公式戦9試合で3ゴール1アシストをマーク。ルベン・アモリ