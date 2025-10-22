CLリーグフェーズ第3節アーセナル対アトレティコ・マドリードの一戦が行われ、4-0でホームチームが勝利を飾った。アーセナルはこれでリーグフェーズ3連勝。現在はパリ・サンジェルマン、インテルに続く3位につけている。注目すべきはここまで無失点の守備陣。アスレティック・ビルバオ、オリンピアコス、アトレティコの攻撃をすべて跳ね返した。この堅守はリーグ戦も同様で、プレミアでは最少の3失点に抑えている。今季も昨季に続