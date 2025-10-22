俳優の近藤芳正が22日放送のフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00）第4話にゲスト出演した。以下、ネタバレを含みます。【場面写真】レトロな雰囲気で…目を合わせる近藤芳正&菅田将暉近藤は渋谷の小劇場「ジョン・ジョン」のスタッフで、舞台の照明機器を奪いにやってきた久部（菅田将暉）たちを通報する佐々木という役どころを演じた。撮影を振り返り近藤は「ひ