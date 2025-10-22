中日の柳裕也投手が２２日、自身のインスタグラムを更新。この日、文春オンラインで報じられた不倫騒動に関してコメントを投稿した。柳は、真っ白な画像と文章を投稿。「この度は私の軽率で、心ない言動、行動によりファンの皆さま、球団関係者の皆さま、相手の女性の方、そして妻を裏切ってしまったこと、不快な思いをさせてしまったこと、深く反省しお詫び申し上げます。今後はもう一度ファンの皆さま、関係者の皆さま、そし