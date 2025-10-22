シンガー・ソングライターの米津玄師さん（34）が、22日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』を席巻。TOP5に3作品を送り込みました。米津さんの楽曲は1位、2位、4位にランクイン。1位は、週間再生数2,460.6万回の『IRIS OUT』です。9月29日付から5週連続で週間再生数2000万回超えとなっており、この記録達成はYOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上3組目。ソロアーティストでは初となります。また、5週連続1位をキープし