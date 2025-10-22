男子個人総合決勝橋本大輝の床運動＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権第4日は22日、ジャカルタで男子個人総合決勝が行われ、24歳の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が6種目合計85.131点で3連覇を果たした。2009〜15年に6大会を連続で制した内村航平以来、史上2人目の快挙。初出場で予選12位だったパリ五輪王者の岡慎之助（徳洲会）は合計81.797点で5位。予選を首位で通過した21年東京五輪覇者