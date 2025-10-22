【ジャカルタ＝工藤圭太】体操の世界選手権は第４日の２２日、ジャカルタで男子個人総合の決勝が行われ、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が３大会連続３度目の優勝を果たした。この種目の３連覇は、２００９〜１５年大会で６連覇の内村航平に続いて史上２人目の快挙。予選首位通過の橋本は、ゆかスタートの決勝でも安定した演技を積み重ね、６種目合計で８５・１３１点をマークした。２１年大会を制した張博恒（中国