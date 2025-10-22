タレント・野々村真の長女で女優・モデルの香音が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。香音香音は「dazzlin」のステージで、チェックのセットアップをまとい、ミニスカートから美脚を披露。大きなリボンが印象的なヘアスタイルで、笑顔を見せながらランウェイを歩いた。同ステージには、藤井サチ、一ノ瀬美空(乃木坂46)、田村保乃(櫻坂46)、本田紗来、小林由依、守屋麗奈(櫻坂4