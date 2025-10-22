パティスリー GIN NO MORIから、クリスマス限定スイーツが2025年11月29日(土)より登場♪「森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶」（4,320円税込）は、森の素材を活かした10種類のクッキーをクリスマスツリー風にアソート。さらに「ノエルパウンドケーキ」（3,240円税込）は9種類のドライフルーツとピスタチオショコラで華やかに仕上げ、ギフトにもぴったりです。 森の素材