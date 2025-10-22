大分県警佐伯署は22日、管内で交流サイト（SNS）を使った副業詐欺が発生し、20代女性が約15万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、9月下旬、被害者のインスタグラムに、企業の担当者を名乗る者から、「シャンプーのPRをするインフルエンサー募集」の副業をあっせんするメッセージが届き、返信したところLINEに誘導された。女性は報酬を受け取るため、指定されたサイトで自身の口座情報を入力