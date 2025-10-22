ロシアのプーチン大統領は22日、敵の都市の壊滅などを目的とする戦略核兵器の演習を指揮しました。大陸間弾道ミサイルの発射映像も公開されました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は22日、陸海空における戦略核兵器の演習を指揮し、大陸間弾道ミサイル「ヤルス」の発射訓練も行われました。今回の訓練は定期的なもので、核兵器使用の承認プロセスに重点が置かれたということです。戦略核兵器は、敵の都市の壊滅などを