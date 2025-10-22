俳優の其原有沙（２４）が２２日、東京・品川の六行会ホールで開催された劇団シアターザロケッツ第１８回舞台公演「お客様に神様ですＨＯＴＥＬ【２】」（同所、２２〜２６日）の囲み取材に主演の佐藤弘樹（３８）らと出席した。同舞台は２３年の大人気作「お客様に神様ですＨＯＴＥＬ」の待望の新章となっており、其原はヒロインの天鈿女（アマノウズメ）役を演じる。祝祭と歌と舞踊の女神ということでダンスや歌唱シーン