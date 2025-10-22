◇体操世界選手権第４日（２２日、ジャカルタ）男子個人総合の決勝が行われ、東京五輪同種目の金メダリスト橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８５・１３１点でパリ五輪銀メダルの張博恒（中国）らを退け優勝し、内村航平以来、史上２人目の３連覇を達成した。昨夏のパリ五輪で３冠を達成した岡慎之助（徳洲会）は５位だった。最後の鉄棒。終末技を決めて着地をピタリと決めると息を吐き出し、左手でガッツ