◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第３節Ｇ大阪３―１ナムディン（２２日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪がベトナム１部のナムディンを下し、開幕３連勝とした。試合開始１分で、ＦＷ満田誠のパスに攻撃参加したＤＦ半田陸が抜け出してシュートを放つ。これはセーブされたがＦＷイッサムジェバリと満田を起点に攻め込み、半田やＭＦ美藤倫も前線に飛び込んでいく。すると同１６分、ＭＦ安部柊斗とジェバリのパス交換か