こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3370」。しし座の方向、約9000万光年先にあります。明るい中心部を取り囲む青色の渦巻腕（渦状腕）のあちこちでは、ひときわ青い光を放つ星団が輝いています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3370」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess, K. Noll）】ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、NGC 3370はハッブル宇宙望遠鏡によって20年以上に