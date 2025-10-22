22日夜、東京・世田谷区の住宅で火事があり、現場から1人の遺体が見つかりました。死亡したのは、この家に住む80代の男性とみて警視庁が身元の確認を進めています。警視庁によりますと22日午後7時前、世田谷区奥沢で「火事です。家全体が燃えています」と目撃者から通報がありました。この火事で、現場の住宅から男性1人の遺体が見つかったということです。この家には80代の夫婦が住んでいましたが、夫と連絡が取れないということ