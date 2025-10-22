湘南ベルマーレは22日、2026年の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」からレモンガススタジアム平塚のホーム&アウェイエリアを入れ替えると発表した。クラブ公式サイトによると、この取り組みは今年9月に実施された「観戦体験向上に向けたワークショップ」などを通じて寄せられた多くのサポーターの意見を踏まえ、慎重に検討を重ねて決定したもの。クラブは変更の目的として「ホームサポーターの皆さまに、より良い観戦体験