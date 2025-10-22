[10.22 ACLE第3節 江原4-3神戸 春川]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第3節で、ヴィッセル神戸は敵地で江原FC(韓国)と対戦して3-4で敗れた。ここまで2連勝だった神戸だが、接戦を落として初黒星。第4節は11月5日で、ホームで蔚山HD(韓国)と対戦する。いずれもCKからの失点だった。まずは前半7分、右CKの流れから入れ直したボールをFWイ・サンホンに押し込まれて先制を許すと、同21分には再び右CKを今