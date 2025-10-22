【ACLEリーグステージ第3節】(春川)江原FC 4-3(前半3-0)神戸<得点者>[江]イ・サンホン(7分)、モ・ジェヒョン(21分)、ソン・ジュンソク(43分)、キム・ゴンヒ(90分+5)[神]宮代大聖2(48分、89分)、ジェアン・パトリッキ(50分)<退場>[江]モ・ジェヒョン(90分+8)<警告>[江]ソ・ミヌ(40分)、モ・ジェヒョン2(67分、90分+8)、キム・ゴンヒ(88分)主審:ムード・ボニアディファード副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・