[10.22 ACL2 GL第3節 G大阪 3-1 ナムディン パナスタ]ガンバ大阪は22日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第3節でナムディン(ベトナム)と対戦し、3-1で勝利した。18日のJ1第34節・柏レイソル戦では0-5で公式戦9試合ぶりの黒星を喫したG大阪。しかし、中3日で迎えたACL2では序盤から果敢に攻めていく。前半16分、G大阪は先制に成功。敵陣PA近くでMF安部柊斗とFWイッサム・ジェバリが縦関係でパス交換をする。安部