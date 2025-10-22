ボートレース芦屋の「ＢＴＳオラレ日南開設１４周年記念」は２３日、開幕する。武富智亮（３７＝佐賀）が前検日のエンジン抽選で引いたのは７号機。威張れるところがない低調機だが、スタート特訓を終えると「足は本当に普通ですね。レースに行ってみないと分からない」と感触はまずまず。機率以上に動きそうな気配だ。１０月３１日に級別審査期間終了となる２０２６年前期適用勝率６・２７で当地入り。現時点のＡ１級ボーダ