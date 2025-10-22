バスとベビーカー01【漫画】本編を読むバスにベビーカーで乗車したところ、「邪魔なんだよ！畳め！」と怒鳴られ、ベビーカーを蹴られた事件が話題となった。交通機関でのベビーカー利用をめぐるトラブルが後を絶たない中、「こんな世の中だったらいいのに…」という願いを込めたイラストレーター、志水吹歌さんことオカン羊さん(@shimizoon)の漫画『バスとベビーカー』を紹介するとともに、制作の経緯を聞いた。■「ヒーローが現れ